Президент «Торпедо» считает, что у команды есть шансы остаться в РПЛ

Сегодня, 18:57
Президент «Торпедо» Ярослав Савин оценил шансы московской команды остаться в РПЛ.
— Каковы шансы у «Торпедо» остаться в РПЛ?
— Ну, я не уверен, не могу сказать, — приводит «РБ Спорт» слова Савина.
— Вы считаете, что шансы велики?
— Я считаю, что они есть.
— Шансы невелики и надо что-то предпринимать.
— Я с вами не согласен, я считаю, что они есть.
— Вы исходите из того, как укрепились?
— Нет, из турнирной таблицы.
— В каком состоянии вам достался клуб?
— Я считаю, что лучше спрашивать у Ильи Леонидовича Геркуса. Он все сказал.
Ранее «Торпедо» уступило «Уралу» в рамках матча 19-го тура чемпионата России (0:1). Московский клуб набрал 7 баллов и занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.