Президент «Торпедо» считает, что у команды есть шансы остаться в РПЛ

Президент «Торпедо» Ярослав Савин оценил шансы московской команды остаться в РПЛ.

— Каковы шансы у «Торпедо» остаться в РПЛ?

— Ну, я не уверен, не могу сказать, — приводит «РБ Спорт» слова Савина.

— Вы считаете, что шансы велики?

— Я считаю, что они есть.

— Шансы невелики и надо что-то предпринимать.

— Я с вами не согласен, я считаю, что они есть.

— Вы исходите из того, как укрепились?

— Нет, из турнирной таблицы.

— В каком состоянии вам достался клуб?

— Я считаю, что лучше спрашивать у Ильи Леонидовича Геркуса. Он все сказал.

Ранее «Торпедо» уступило «Уралу» в рамках матча 19-го тура чемпионата России (0:1). Московский клуб набрал 7 баллов и занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.