КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:12

Президент «Торпедо» высказался о позиции клуба о пиве на стадионах

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент «Торпедо» Ярослав Савин заявил о необходимости возвращения пива на российские стадионы.

«Позиция «Торпедо», как и у всех клубов — лучше вернуть. Конечно, это будет дополнительная возможность для клубов заработать. Маслов планировал построить пивоварню на стадионе? Не видел в планах стадиона пивоварни. Может, это была личная инициатива Дениса Владимировича. Мы о таком точно не думали», — приводит слова Савина Sport24.

Продажа и употребление пива на российских стадионах были ограничены в 2005 году. Запрет в качестве эксперимента был временно снят на матчах чемпионата мира 2018 года, однако затем снова введен.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-05-prezident-torpedo-vyskazalsya-o-pozitsii-kluba-o-pive-na-stadionakh-i-vozmozhnom-stroitelstve-pivovarni-na-stadione
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бежавшая с Украины биатлонистка вернула российский паспорт. Бех снова может выступать за нашу страну
Жена Авербуха пошла по стопам Загитовой. Подробности шоу в честь Великой Победы
Песков не стал комментировать заявление Пригожина об Артемовске
Пользователи Twitter осудили Зеленского после международных поездок
Предстоящее лето в России может стать самым жарким за полтора века
В Кремле ответили на заявление Fortum против передачи акций Росимуществу
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Материалы сюжета: РПЛ-2023: возможна ли смена формата — как будут играть чемпионат?
«Было понятно, что интеграция крымских клубов — вопрос времени». Интервью президента «Рубина Ялта»
Мелешин высказал мнение о том, нужно ли возвращать пиво на российские стадионы
Мор: «О том, что в «Спартаке» играет Мелешин, болельщики узнали только из-за Кубка»
Бояринцев: «Некоторым болельщикам пиво помогает разогреться перед матчем»
Тугарев считает, что при отсутствии еврокубков новый формат Кубка России актуален
Форвард «Ростова» Тугарев: «Все ходят пьют в кафе, кинотеатрах, почему на футболе это нельзя разрешить?»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Петрушин заявил, что Кержаков не возглавит «Динамо» из-за иностранца

«ЛУКОЙЛ» отказался от кандидатуры Андреева на должность генерального директора «Спартака»