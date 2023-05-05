Президент «Торпедо» высказался о позиции клуба о пиве на стадионах

Президент «Торпедо» Ярослав Савин заявил о необходимости возвращения пива на российские стадионы.

«Позиция «Торпедо», как и у всех клубов — лучше вернуть. Конечно, это будет дополнительная возможность для клубов заработать. Маслов планировал построить пивоварню на стадионе? Не видел в планах стадиона пивоварни. Может, это была личная инициатива Дениса Владимировича. Мы о таком точно не думали», — приводит слова Савина Sport24.

Продажа и употребление пива на российских стадионах были ограничены в 2005 году. Запрет в качестве эксперимента был временно снят на матчах чемпионата мира 2018 года, однако затем снова введен.