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Сегодня, 09:34

Президент «Торпедо» высказался об инциденте между Клотетом и Нетфуллиным

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент «Торпедо» Ярослав Савин рассказал об инциденте между главным тренером Пепом Клотетом и полузащитником Равилем Нетфуллиным.

«Мне известны аргументы Жозепа и слова, звучавшие на встрече. Мне кажется, здесь неточность в переводе или что-то не так услышал Равиль. Трудности перевода, как говорится. Слова о том, что Жозеп встал и ушел, не соответствуют действительности. Встреча проходила в кабинете Клотета, и он вряд ли может его покинуть, оставив там футболиста. Предполагаю, Равиль сказал так на эмоциях. Равиль отличный игрок, провел за клуб 107 игр. Ситуация тяжелая, но необходимая. Мы ценим своих игроков и клуб готов поговорить все один на один еще раз, ответить на все вопросы», — приводит слова Савина Sport24.

Нетфуллин утверждал, что его отстранили за то, что, по мнению Клотета, он привносит в коллектив негатив: «В ответ я хотел поинтересоваться, узнать аргументы, а в ответ Клотет встал и ушел». И якобы так же кончилось с Кутеповым.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-05-prezident-torpedo-pro-slova-netfullina-o-klotete-to-chto-zhozep-vstal-i-ushel-ne-sootvetstvuyet-deystvitelnosti
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