Президент «Торпедо»: «Химки» принципиальный соперник, поражение не может устраивать»

Сегодня, 16:48
Президент «Торпедо» Ярослав Савин ответил на вопрос, насколько плачевно поражение команды от «Химок» (2:4) в 24-м туре РПЛ.
— Насколько сегодняшнее поражение плачевно для Торпедо?
— Это принципиальный соперник, такое не может устраивать.
— Вы считаете, что проиграна битва, но не война?
— 100 процентов. Еще есть игры, продолжаем играть.
— Считаете ли, что отсутствие главного тренера сильно сказалось на команде?
— Конечно, но не могу сказать, в каком проценте. Но сказалось, это безусловно.
— Говорили, что Клотет в перерыве выходил на связь с ребятами по Зуму (Zoom). Чья это была идея?
— Да, выходил. Идея главного тренера.
— Дальше игра с «Сочи», но в целом расписание полегче, чем у «Химок». Можно ли сказать, что вам будет проще, чем соперникам?
— Мы сегодня играли с командой, у которого на одно очко больше, чем у нас. Куда могло быть проще? При этом не получилось.