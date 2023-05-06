Президент «Торпедо» рассказал, как футболистов учат общаться с арбитрами

Президент «Торпедо» Ярослав Савин рассказал «СЭ», зачем команда проводит судейские брифинги.

— Егор Бабурин рассказывал, что перед каждым матчем в «Торпедо» проходят судейские брифинги. Расскажите, в чем их принцип и чья это идея.

— Идея клуба, чтобы футболисты лучше понимали правила, как нужно играть, а также какой стиль у каждого судьи. Им объясняют.

— Есть какой-то пример, который помог после брифинга?

— Это как любое обучение, идет накопленным итогом. Обучаем, рассказываем, они лучше понимают. Сегодня у нас только Давид за несогласие получил желтую карточку. До этого все спокойнее реагировали, бывает.

— То есть учат общаться с конкретным арбитром?

— С каждым, ну и вообще чтобы все все лучше понимали.

— Есть ли вероятность, что «Торпедо» продолжить играть в «Лужниках», даже если не останется в РПЛ?

— Да. Но я же уже отвечал на этот вопрос. Все то же самое.

— Какие надежды на сезон?

— Ничего не меняется. Как и было за десять туров до конца, надо выходить, стараться показывать свой максимум. Мы в любом случае выстраиваем в долгосрочную все, что мы делаем с клубом.

— Клотет сказал, что не знает, вернутся ли отстраненные игроки до конца сезона. Допускаете, что они не вернутся?

— Я тем более не знаю. Думаю, что в конце сезона у всех футболистов будет возможность пересмотреть клуб, в котором они будут продолжать.

— Кто-то из футболистов «Торпедо» вступился за отстраненных игроков?

— Не буду комментировать.

6 мая «Торпедо» дома проиграло «Ахмату» (1:5). Команда Пепа Клотета идет последней с 13 очками после 26 матчей.