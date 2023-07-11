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Сегодня, 19:56

Президент «Торпедо» заключил спор с болельщиком команды: «Если не вернемся в РПЛ, пробегу марафон»

Микеле Антонов
Корреспондент
Ярослав Савин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент «Торпедо» Ярослав Савин заключил спор с одним из болельщиков команды на встрече с фанатами в «Лужниках».

«Я готов заключить с вами пари на весь сезон. Если «Торпедо» не выходит в РПЛ, то вся команда вместе с вами и тренером пробежит марафон 300 км», — предложил болельщик.

«Это 7 марафонов, марафон 42 километра вроде, — ответил Савин. — Надо будет спросить нашего букмекера, смогут ли сделать такую ставку и спросить доктора, сможет ли он дать футболистам пробежать 42 километра. Для кого-то это 3 матча, для кого-то 4. Это хорошее пари, очень амбициозное. Я готов подтвердить, что если команда 1-2 место вдруг не займет, то марафон пробегу».

«Договорились», — ответил фанат.

«А с вашей стороны тоже будет марафон, если выйдем в РПЛ? Пари же должно быть равнозначно», — уточнил Савин.

«Не вопрос, хотите марафон, хотите, еще что-нибудь», — согласился болельщик.

«Торпедо» вылетело из РПЛ по итогам сезона-2022/23, заняв последнее, 16-е место в турнирной таблице с 13 очками в 30 матчах.

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