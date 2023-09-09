Григорий Иванов: «Ну не складываются у «Урала» отношения с Бобровским!»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» дал совет арбитру Яну Бобровскому.

— В последнее время вы редко комментировали судейство, но после кубкового матча с «Рубином» сорвались на арбитра Бобровского...

— Ну не складывается у нас с Бобровским! Не у меня лично, а у клуба с этим арбитром. Мы же нормально пообщались с ним до нашей игры с «Рубином», поздоровались. А потом он допускает такую вопиющую ошибку...Ну как можно было не поставить пенальти на Егорычеве?! Все видели, а он — нет... Игроки же рядом находились, слышали, что он сказал: «Я все видел. Тут даже ничего смотреть не надо». Ну что это такое?! Мне все сказали: это стопроцентный 11-метровый! Не знаю, как это объяснить. Хотя в целом наши судьи стали работать лучше. Раньше я часто критиковал Васю Казарцева. А сейчас смотрю — он прибавил.

— Вы просто сказали, что Бобровский судит по блату.

— Ну... Вы же, журналисты, все время звоните. Наверное, поймали меня в тот момент, когда я был на эмоциях. Бывает. Хотя к Бобровскому действительно есть вопросы. Если ты раз за разом допускаешь ошибки, может, тебе лучше опуститься на уровень ниже — судить ФНЛ? А Бобровского почему-то никогда не отстраняют. Так нельзя! Неправильно это все. Поэтому и появляются такие предположения о блате.

Здесь он влияет на результат, а в следующем туре его назначают резервным судьей... Странно, да? Хотя, может быть, резервных назначают заранее. Я не говорю о предвзятости Яна. Но судья уровня РПЛ не может допустить такую ошибку, не заметить, что на Егорычеве фолили! Нут не может! Значит, он как-то все по-своему увидел. Арбитры должны понимать, что от них зависит очень многое. Команда проиграла из-за решения рефери — тренера уволили. А у него семья, дети, кредиты... Игроки премиальных лишаются. Все должны нести ответственность!