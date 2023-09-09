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Судейство

Сегодня, 18:45

Григорий Иванов: «Ну не складываются у «Урала» отношения с Бобровским!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Ян Бобровский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» дал совет арбитру Яну Бобровскому.

— В последнее время вы редко комментировали судейство, но после кубкового матча с «Рубином» сорвались на арбитра Бобровского...

— Ну не складывается у нас с Бобровским! Не у меня лично, а у клуба с этим арбитром. Мы же нормально пообщались с ним до нашей игры с «Рубином», поздоровались. А потом он допускает такую вопиющую ошибку...Ну как можно было не поставить пенальти на Егорычеве?! Все видели, а он — нет... Игроки же рядом находились, слышали, что он сказал: «Я все видел. Тут даже ничего смотреть не надо». Ну что это такое?! Мне все сказали: это стопроцентный 11-метровый! Не знаю, как это объяснить. Хотя в целом наши судьи стали работать лучше. Раньше я часто критиковал Васю Казарцева. А сейчас смотрю — он прибавил.

— Вы просто сказали, что Бобровский судит по блату.

— Ну... Вы же, журналисты, все время звоните. Наверное, поймали меня в тот момент, когда я был на эмоциях. Бывает. Хотя к Бобровскому действительно есть вопросы. Если ты раз за разом допускаешь ошибки, может, тебе лучше опуститься на уровень ниже — судить ФНЛ? А Бобровского почему-то никогда не отстраняют. Так нельзя! Неправильно это все. Поэтому и появляются такие предположения о блате.

Здесь он влияет на результат, а в следующем туре его назначают резервным судьей... Странно, да? Хотя, может быть, резервных назначают заранее. Я не говорю о предвзятости Яна. Но судья уровня РПЛ не может допустить такую ошибку, не заметить, что на Егорычеве фолили! Нут не может! Значит, он как-то все по-своему увидел. Арбитры должны понимать, что от них зависит очень многое. Команда проиграла из-за решения рефери — тренера уволили. А у него семья, дети, кредиты... Игроки премиальных лишаются. Все должны нести ответственность!

Эрик Бикфалви и&nbsp;футболисты &laquo;Урала&raquo; празднуют победу над &laquo;Спартаком&raquo;. «Когда сравняли счет со «Спартаком», подумал: поскорее бы финальный свисток. И тут Бикфалви исполнил!» Президент «Урала» — о старте сезона, «Зените», Бобровском

ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
Ян Бобровский
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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