Президент «Урала»: «Этот «Зенит» — не «космос»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» назвал причины крупного поражения от «Зенита» (0:4) в 6-м туре РПЛ.

— Что случилось с «Уралом» в матче с «Зенитом»?

— В принципе три из четырех пропущенных мячей мы привезли себе сами. В итоге 0:4. Обидно... Илья Помазун ошибся в эпизоде третьим голом. Дай ему еще 10 попыток, он никогда бы не подарил мяч Клаудиньо. Можно же было, допустим, просто выбить в аут. Такой вот день...

— Валерий Газзаев в интервью «СЭ» заметил, что «Урал» вышел на матч с «Зенитом» в Питере с периферийной психологией. Согласны, что сказался комплекс маленького клуба?

— Может быть, не знаю... Не думаю, что испугались и проиграли еще до стартового свистка. Хотели сыграть смелее, рассчитывали на свои моменты. Может быть, давило, что мы ни разу не побеждали «Зенит». Возможно, с нами злую шутку сыграло то, что к этому матчу мы подходили в ранге лидеров и команда Семака на нас настроилась должным образом.

— Тот факт, что до сих пор ни разу не обыграли «Зенит», сидит занозой в сердце?

— Конечно! До этого сезона мы ни разу в рамках чемпионата России не побеждали ЦСКА. В первом туре нам удалось взять верх над красно-синими, хотя могли это сделать еще в прошлом году. Тогда, если помните, Игорь Панин не поставил очевидный пенальти в ворота армейцев. Рано или поздно все серии заканчиваются. Это касается и «Зенита» (улыбается). Во втором круге принимаем питерцев дома. Постараемся доставить радость своим болельщикам, прервать неудачную полосу.

— На длинной дистанции с таким «Зенит» бороться нереально? Он по-прежнему «космос»?

— Нет, про космический уровень я бы все-таки не говорил. «Динамо» же победило в Питере, ЦСКА сыграл вничью дома. Так что все реально. Раньше, пожалуй, у «Зенита» была и более сильная команда. Хотя и сейчас она остается реальным претендентом на титул. Но это все же не «космос».