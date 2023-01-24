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Сегодня, 17:06

Президент «Урала» Иванов не видит проблем в продаже пива на стадионах

Руслан Минаев
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Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о продаже пива на стадионах клубов РПЛ.

«Для болельщиков возвращение продажи пива на стадионах принесёт больше пользы. Сейчас на футбол практически не ходят те, кто может там напиться и неподобающе себя вести. К тому же, теперь в России функционирует система Fan ID, которая позволит выявлять нарушителей порядка. Так что, я ничего страшного в продаже пива на стадионах не вижу. Считаю, что пиво — это напиток болельщиков» — цитирует Иванова Vprognoze.ru.

Ранее стало известно, что в России не вернут продажу пива на стадионах в 2023 году.

В мае 2022 года сообщалось, что в Москве будет снят запрет на продажу спиртного в спортивных сооружениях. В конце того же месяца президент РФС Александр Дюков заявил, что организация поддерживает возвращение пива на стадионы.

Источник: Vprognoze.ru
Футбол
РПЛ
Григорий Иванов (руководитель)
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