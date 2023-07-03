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Президент «Урала» объяснил, почему не смогли договориться с ЦСКА о выкупе Помазуна: «У них свои планы на Илью»

Президент «Урала» объяснил, почему не смогли договориться с ЦСКА о выкупе Помазуна
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал для «СЭ» аренду голкипера ЦСКА Ильи Помазуна.

«Илья изъявил желание остаться в «Урале». ЦСКА учел его интересы, а мы всегда хотели, чтобы он остался у нас. Илья у нас не первый год, мы очень довольны! Договориться о выкупе не смогли, потому что у ЦСКА есть свои планы на Илью. Ничего страшного в этом нет», — сказал Иванов «СЭ».

Помазун проведет в «Урале» четвертый сезон подряд. Всего он провел 83 матча за екатеринбуржцев, пропустил 105 мячей и 22 раза отыграл на ноль.

Илья Помазун
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
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