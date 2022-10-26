Президент «Урала» отметил игру Газинского в нынешнем сезоне

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Президент «Урала» Григорий Иванов оценил игру полузащитника Юрия Газинского в текущем сезоне. В последних двух матчах в активе футболиста три гола.
«Газинский — молодец, играет и забивает голы. С ним все нормально. Он является одним из ключевых футболистов. Но играет вся команда, а не он один», — сказал Иванов «РБ Спорт».
Газинский перешел в «Урал» в августе 2022 года на правах свободного агента.
Набрав 16 очков, команда Виктора Гончаренко занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования