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1 октября, 21:39

Президент «Урала» Иванов считает, что его команда могла забить 8 голов «Локомотиву»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Президент «Урала» Григорий Иванов отметил игру команды в матче 11-го тура РПЛ против «Локомотива» (4:2).

— Играли здорово! Могли и 8 забить, но так получилось. Расстроились ли, что в концовке пропустили два гола? Больше Илья (Помазун) расстроился, для меня самое главное было взять очки в этой игре. Нам очень были нужны 3 очка.

Работа Гончаренко? Я не сторонник Федуна в этом плане, когда он сказал, что заслуга тренера 10%. Виктор Михайлович сыграл большую роль: стали играть по-другому, изменился тренировочный процесс, он очень много сделал, — сказал Иванов.

— Это самый слабый «Локомотив», с которым вы видели?

— Ну почему слабый? Надо быть внутри, чтобы это понять. Понятна ли мне логика руководства? Я коллег не обсуждаю, это их личное дело.

— Какие сегодня будут премиальные?

— Пятерные! Нет, конечно! У нас премиальные какие есть, такие есть.

«Урал» занимает 15-е место в РПЛ, команда набрала 7 очков, «Локомотив» с 9 очками идет на 12-й позиции.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

Ф1(-1.5)

24%

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Ф2(+1.5)

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Нижний Новгород
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Обе забьют - да

21%

1.83

ИТБ2 (1.5)

15%

1.73
ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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