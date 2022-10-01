Президент «Урала» Иванов считает, что его команда могла забить 8 голов «Локомотиву»

1 октября, 21:39
Президент «Урала» Григорий Иванов отметил игру команды в матче 11-го тура РПЛ против «Локомотива» (4:2).
— Играли здорово! Могли и 8 забить, но так получилось. Расстроились ли, что в концовке пропустили два гола? Больше Илья (Помазун) расстроился, для меня самое главное было взять очки в этой игре. Нам очень были нужны 3 очка.
Работа Гончаренко? Я не сторонник Федуна в этом плане, когда он сказал, что заслуга тренера 10%. Виктор Михайлович сыграл большую роль: стали играть по-другому, изменился тренировочный процесс, он очень много сделал, — сказал Иванов.
— Это самый слабый «Локомотив», с которым вы видели?
— Ну почему слабый? Надо быть внутри, чтобы это понять. Понятна ли мне логика руководства? Я коллег не обсуждаю, это их личное дело.
— Какие сегодня будут премиальные?
— Пятерные! Нет, конечно! У нас премиальные какие есть, такие есть.
«Урал» занимает 15-е место в РПЛ, команда набрала 7 очков, «Локомотив» с 9 очками идет на 12-й позиции.
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