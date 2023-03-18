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Президент «Урала» Иванов: «Все серии рано или поздно прерываются!»

Иванов отреагировал на поражение «Урала» в матче 20-го тура РПЛ против «Динамо»
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение екатеринбургской команды в матче 20-го тура РПЛ против «Динамо» (0:1).

«Все серии рано или поздно прерываются! Мы выглядели достойно и не должны были проигрывать игру. Мы играли на равных. «Динамо» повезло больше. Они забили свой мяч. Тут ничего страшного не произошло. Команда играла хорошо,к ним никаких вопросов нет. «Динамо» повезло, но это футбол», — сказал Иванов «СЭ».

«Динамо» прервало 16-матчевую серию «Урала» без поражений. Московская команда занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 20 матчах.

«Урал» находится на 10-й строчке (25 очков).

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