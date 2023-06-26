Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:20

Президент «Урала»: «Есть договоренность с ЦСКА, что Помазун тренируется с нами на сборах»

В «Урале» рассказали о будущем Помазуна
Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос «СЭ» о будущем вратаря Ильи Помазуна.

«Есть договоренность с ЦСКА, что Помазун приедет к нам на углубленное медицинское обследование, тренируется с нами на сборах. Дальше будет видно. Пока у нас нет ничего конкретного. Как только что-то будет — сообщим об этом», — сказал Иванов «СЭ».

Аренда 26-летнего вратаря ЦСКА закончилась в конце сезона-2022/23. В «Урале» рассчитывают, что голкипер останется в клубе.

В прошлом сезоне он провел за екатеринбуржцев 38 матчей и в 7 из них сохранил ворота сухими.

Илья Помазун
ФК Урал
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Штраф организаторам Уимблдона за недопуск российских теннисистов уменьшили до 500 тысяч долларов
«Радулов, Ткачев, Яшкин вернулись в КХЛ. Мастерства меньше не стало — оно возросло». Большое интервью Алексея Морозова
Шойгу проверил передовой пункт управления западной группировки войск
Вильфанд спрогнозировал дожди в нескольких регионах России
Христианские ценности из Киево-Печерской лавры вывезут в Европу
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Фомин признался, что хотел бы продолжать участвовать в турнирах УЕФА
Штаб Семака в «Зените» покинули два тренера — Низелик и Бурова
Марин: «Ярошик знает испанский? Круто! Мы быстро наладим с ним коммуникацию»
Президент «Урала»: «Нам невыгоден Марадишвили, он получает грузинский паспорт»
Колодин не считает провальной работу Йокановича в «Динамо»: «После Шварца было бы сложно любому тренеру»
Марин заявил, что не был удивлен уходу Лички из «Оренбурга»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Марин: «Ярошик знает испанский? Круто! Мы быстро наладим с ним коммуникацию»

Защитник «Зенита» Круговой женился