В «Урале» заявили, что клуб пока не получал приглашение на круглый стол по вопросу Fan ID

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос «СЭ» об участии клуба в круглом столе по вопросу Fan ID с представителями Госдумы РФ.

«Пока никаких приглашений не было. Сказали, что он будет в октябре. Позовут — пойдем разговаривать, но пока ничего в клуб не приходило», — сказал Иванов «СЭ».

В Госдуме РФ анонсировали проведение круглого стола по вопросу Fan ID 22 октября.

С нового сезона РПЛ систему Fan ID ввели на пяти стадионах страны: в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи и Нижнем Новгороде. Постепенно к ним присоединятся арены всех остальных команд, участвующих в премьер-лиге.