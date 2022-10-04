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Сегодня, 13:46

В «Урале» заявили, что клуб пока не получал приглашение на круглый стол по вопросу Fan ID

Владимир Пушкарев
Корреспондент

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос «СЭ» об участии клуба в круглом столе по вопросу Fan ID с представителями Госдумы РФ.

«Пока никаких приглашений не было. Сказали, что он будет в октябре. Позовут — пойдем разговаривать, но пока ничего в клуб не приходило», — сказал Иванов «СЭ».

В Госдуме РФ анонсировали проведение круглого стола по вопросу Fan ID 22 октября.

С нового сезона РПЛ систему Fan ID ввели на пяти стадионах страны: в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи и Нижнем Новгороде. Постепенно к ним присоединятся арены всех остальных команд, участвующих в премьер-лиге.

Футбол
РПЛ
Fan ID (паспорт болельщика)
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
2
0
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