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РПЛ

Сегодня, 17:04

Президент «Урала»: «Мы убили интригу в РПЛ? «Краснодар» не должен опускать руки!»

В «Урале» поделились эмоциями от победы над «Краснодаром»
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов в комментарии для «СЭ» поделился эмоциями от победы над «Краснодаром» в матче 16-го тура РПЛ (3:1).

«Долго ждали победу. Сегодня все получилось, и мы счастливы. «Урал» убил интригу в РПЛ? Нет. Прошло чуть больше половины чемпионата. Еще долго играть. «Краснодар» не должен сейчас опускать руки! Ничего страшного не произошло. Командам, чьи игроки выступают в сборных, сложно играть после пауз. Тем более, они тяжело добирались. Мы поработали на сборах и хорошо себя проявили сегодня», — сказал Иванов «СЭ».

«Краснодар» после 16 туров занимает второе место в турнирной таблице с 32-я очками. «Урал» располагается на 11-й строчке (19 очков).

ФК Краснодар
ФК Урал
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