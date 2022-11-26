Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

26 ноября, 23:32

Иванов: «Я против перехода в Азию. Зачем? У нас европейская страна»

Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент «Урала» Григорий Иванов подвел итоги осеннего отрезка выступления команды.

«Как мы можем быть не удовлетворены? Десять игр без поражений. Конечно, я удовлетворен. Мы сделали правильные выводы. Не понимаю, что говорит Федун — что тренер дает 10 процентов успеха. Нет, от тренера зависит все. Наше дело — создать ему условия. А у каждого тренера свое мнение — у одного одно, у второго — другое. У Шалимова было свое? Конечно. Не бывает же двух одинаковых людей», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Также Иванов отрицательно оценил перспективы перехода российского футбола в Азиатскую конфедерацию.

«Я за переход в Азию? Нет. Зачем? У нас европейская страна. В Европе другой футбол, чем в Азии, хотя и там команды прогрессируют. Ну, где гарантия, если мы выйдем на ЧМ через Азию — а нам скажут, что вас не пустим. И что? Представьте, кто будет играть клубных турнирах — как командам летать в Азию?» — сказал президент «Урала».

26 ноября, в последнем, шестом туре группового турнира Кубка России, уральцы обыграли «Торпедо» (2:1), и по итогам вышли в плей-офф турнира.

В чемпионате России «Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко в 17 играх.

Источник: РБ Спорт

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Кубок России
Зенит
Спартак

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Мексика 0
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
Сборная России по футболу
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
4
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Месси вытащил команду из пропасти. Но для фаворита игра Аргентины ужасна
Дискриминация русских женщин без ультра-си. Что не так с правилами фигурного катания?
В МО РФ заявили о создании США варианта коронавируса со смертностью в 80% случаев
Температура в Москве к 30 ноября опустится до январских значений
Шольц рассказал об использовании Путиным немецкого языка во время переговоров
Что происходит с экономикой России
Материалы сюжета: Сборная России, осень-2022: сборы и матчи в сентябре и ноябре
Мутко назвал преждевременным возможный переход РФС в АКФ
Колосков назвал сборные, с которыми Россия может сыграть в марте: «Сербия, Иран, Саудовская Аравия, Катар»
Когда клубы из Крыма войдут в чемпионат России? РФС перейдет в Азию? С кем сыграет сборная? Интервью Алаева
Алаев назвал возможным проведение матчей против сборных Таджикистана и Узбекистана в России
Алаев заявил, что переговоры с Таджикистаном и Узбекистаном были такими же сложными, как с Аргентиной и Бразилией
В Госдуме РФ допустили появление новых натурализованных футболистов в сборной России
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Экс-арбитр ФИФА: «Общество вряд ли готово к тому, что судьи будут выходить после матчей и объяснять свои решения»
Талалаев: «Быстрых нападающих младше 33-34 лет на российском рынке нет»
Защитник «Урала» Бевеев: «Гончаренко хорошо мотивирует, есть свой стиль игры, который он нам пытается доносить»
В «Сочи» ответили на вопрос о возможности перехода в команду Дзюбы
Семин считает, что Бердыев сможет привести «Сочи» в чувства после первой половины сезона
Ротенберг подтвердил назначение Бердыева главным тренером «Сочи»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Владимир Гранат: «Бердыев в любом возрасте развивается как тренер и человек, это хорошее назначение для «Сочи»