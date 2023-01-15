Судейство
Сегодня, 16:45
Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» раскритиковал работу системы ВАР.
— Устраивает ли работа судей? ВАР?
— Болельщики же не зря кричат, что ВАР — убийца футбола. Я не раз высказывался на эту тему. Готов повторить. Каждый человек имеет право на ошибку. Футболисты же порой не попадают в ворота с двух метров, не забивают пенальти. Так и судья может принять неверное решение. Бывает... А сейчас у нас игра останавливается каждые 10 минут, и судьи идут к монитору. Вроде, и так все понятно, а они смотрят, сверяются. Вот недавно играли с «Торпедо». Я сразу понял, что пенальти. А арбитр слушает, смотрит, слушает, смотрит. Холодина! Ребята замерзают уже. А они так долго решение принять не могут... Все это замедляет наш футбол. В общем, я всегда был, есть и буду против ВАР!
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования