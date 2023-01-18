Президент «Урала»: «Мы не интересуемся Черышевым»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал «СЭ», есть ли интерес у «Урала» к полузащитнику «Венеции» Денису Черышеву.

«Мы не интересовались и не интересуемся Денисом Черышевым», — сказал Иванов «СЭ».

Из-за травмы Черышев пропустил весь декабрь. 7 января российский полузащитник вышел на замену в контрольном матче против леверкузенского «Байера» и провел на поле около 30 минут.

В текущем сезоне в составе «Венеции» Черышев провел 10 матчей в серии Б, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.