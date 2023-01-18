Президент «Урала»: «Мы не интересуемся Черышевым»

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Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал «СЭ», есть ли интерес у «Урала» к полузащитнику «Венеции» Денису Черышеву.
«Мы не интересовались и не интересуемся Денисом Черышевым», — сказал Иванов «СЭ».
Из-за травмы Черышев пропустил весь декабрь. 7 января российский полузащитник вышел на замену в контрольном матче против леверкузенского «Байера» и провел на поле около 30 минут.
В текущем сезоне в составе «Венеции» Черышев провел 10 матчей в серии Б, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования