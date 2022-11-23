Григорий Иванов: «О будущем Гаджимурадова будем думать после окончания сезона»

23 ноября, 18:52
Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ситуацию с будущим нападающего Рамазана Гаджимурадова.
Агент футболиста Дмитрий Кигинько рассказал, что летом «Спартак» всерьез интересовался 24-летним вингером
— У Гаджимурадова действующий контракт, он футболист «Урала». — Зачем нам делать ему предложение о продлении контракта? Никаких предложений не делали. А там будут решать наш спортивный отдел, главный тренер. Дайте нам сезон закончить, а потом уже будем думать о Гаджимурадове, — сказал Иванов «РБ Спорт».
Контракт Рамазана Гаджимурадова с «Уралом» рассчитан до 2024 года, портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.
Методология
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Основные источники исследования