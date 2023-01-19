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Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал «СЭ» о будущем полузащитника Рамазана Гаджимурадова в екатеринбургской команде.
«Никто со мной не связывался. Это только представителям игрока хочется расторгнуть контракт, но никто с ними этого делать не будет. Рамазан игрок «Урала» и все», — сказал Иванов «СЭ».
Ранее представители игрока не исключили вариант с разрывом контракта между клубом и игроком.
Гаджимурадов выступает за «Урал» с 2021 года. В текущем сезоне 25-летний защитник сыграл за клуб 13 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования