Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал «СЭ» о будущем полузащитника Рамазана Гаджимурадова в екатеринбургской команде.

«Никто со мной не связывался. Это только представителям игрока хочется расторгнуть контракт, но никто с ними этого делать не будет. Рамазан игрок «Урала» и все», — сказал Иванов «СЭ».

Ранее представители игрока не исключили вариант с разрывом контракта между клубом и игроком.

Гаджимурадов выступает за «Урал» с 2021 года. В текущем сезоне 25-летний защитник сыграл за клуб 13 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.