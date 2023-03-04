Президент «Урала»: «Никаких претензий к судейству по игре со «Спартаком» быть не должно»

В «Урале» отреагировал на судейство в матче 18-го тура РПЛ против «Спартака»

Президент «Урала» Григорий Иванов в комментарии для «СЭ» высказался о судействе в матче 18-го тура чемпионата России против «Спартака» (2:2).

На 86-й минуте нападающий «Спартака» Соболев отличился, но главный арбитр Виталий Мешков не засчитал этот мяч. В результате.

«Мешков? Нормально отработал, опытный арбитр. У нас нет претензий к судейству. Отмененный гол? Был свисток. Мое мнение, когда нам забивали второй гол — фола не было, а чисто выбили мяч. Судьи тоже люди. Главное, что он судил все, что видел. Никаких претензий по этой игре быть не должно», — сказал Иванов «СЭ».

После 18-го тура «Спартак» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 5 очков. При этом у петербуржцев матч в запасе. «Урал» с 22 очками — на 10-й строчке.