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Президент «Урала»: «Левски» откажется с нами играть? Первый раз слышу. Найдем кого-нибудь другого»

Президент «Урала» высказался о возможной отмене матча с болгарским «Левски»
Мария Куцубеева
Корреспондент
Григорий Иванов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент «Урала» Григорий Иванов в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что болельщики болгарского клуба «Левски» выступили против проведения товарищеских матчей с российскими клубами во время тренировочных сборов в Дубае.

«Левски» откажется с нами играть? Я от вас первый раз слышу , что кто-то против. Это товарищеские игры. Игра по расписанию у нас стоит на 31 января. Не знаю, будет игра или нет. Найдем других кого-то. Но им какая разница, я не могу понять? Тем более болгарам. Пока игра стоит. Давайте посмотрим, как будет. 15 января мы улетаем, будем на месте и агенты, которые договаривались, скажут нам. Мы играть готовы», — сказал Иванов «СЭ».

У «Левски» запланированы встречи с «Краснодаром» (17 января), «Спартаком» (22 января) и «Уралом» (31 января).

РПЛ
ФК Левски
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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