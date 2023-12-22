Президент «Урала»: «Вопрос перехода Дениса Черышева нужно обсуждать с тренерским штабом»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал слухи о возможном трансфере полузащитника Дениса Черышева в екатеринбургский клуб.

«Для меня вопрос с возвращением Дениса Черышева в РПЛ неожиданный. Если говорить о его переходе в «Урал», то этот вопрос надо еще обсуждать с тренерским штабом. К этой теме надо возвращаться летом по окончании сезона», — заявил Иванов Metaratings.ru.

32-летний Черышев играет за «Венецию» из серии Б. В текущем сезоне полузащитник сыграл 8 матчей, в которых не смог отличиться результативными действиями. Соглашение футболиста с итальянским клубом заканчивается в конце июня 2024 года. Сайт Transfermakt оценивает игрока в 1 миллион евро.