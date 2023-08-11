Президент «Урала» Иванов объяснил, почему не был перенесен матч со «Спартаком»

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил «СЭ» на вопрос о том, почему РПЛ не перенесла матч екатеринбуржцев против «Спартака» в 4-м туре РПЛ.

«Урал» на своем поле примет «Спартак» 11 августа. Начало матча — в 18.00 по московскому времени.

«Мы сказали «Спартаку», что готовы перенести матч. Разговаривайте с лигой. В Екатеринбурге проводится много событий — универсиада, фестиваль студенческого спорта. У правоохранительных органов очень большая занятость. Мы тоже играем через два дня на третий, все в равных условиях. Я разговаривал с РПЛ. Мне сказали, что не видят поводов для переноса встречи», — сказал Иванов «СЭ».

В конце июля появилась информация, что «Спартак» запросил перенос встречи с «Уралом» с 11 на 12 августа, но получил отказ.