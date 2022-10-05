Президент «Урала» Иванов объяснил, за что будет отвечать комитет профессионального футбола РФС

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Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» объяснил функционал нового комитета профессионального футбола, который возглавляет президент РПЛ Александр Алаев.
«Я входил в комитет, когда его возглавлял Прядкин. Будем заниматься профессиональным футболом. У нас не только большой футбол, есть и мини-футбол, профессиональный. Много есть вопросов, проблем. Все их надо решать. Я вижу, как РФС подходит к этому. Это другой подход. Думаю, сможем продвинуться в развитии профессионального футбола», — сказал Иванов «СЭ».
В состав комитета вошли: Александр Алаев, Ирина Посиренина, Роман Бабаев, Александр Зотов, Григорий Иванов, Владимир Хашиг, Максим Погорелов, Евгений Мележиков, Наиль Измайлов, Никита Матвеев, Андрей Лексаков,Мария Сучкова и Даниил Заморин.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования