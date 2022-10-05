Президент «Урала» Иванов объяснил, за что будет отвечать комитет профессионального футбола РФС

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» объяснил функционал нового комитета профессионального футбола, который возглавляет президент РПЛ Александр Алаев.

«Я входил в комитет, когда его возглавлял Прядкин. Будем заниматься профессиональным футболом. У нас не только большой футбол, есть и мини-футбол, профессиональный. Много есть вопросов, проблем. Все их надо решать. Я вижу, как РФС подходит к этому. Это другой подход. Думаю, сможем продвинуться в развитии профессионального футбола», — сказал Иванов «СЭ».

В состав комитета вошли: Александр Алаев, Ирина Посиренина, Роман Бабаев, Александр Зотов, Григорий Иванов, Владимир Хашиг, Максим Погорелов, Евгений Мележиков, Наиль Измайлов, Никита Матвеев, Андрей Лексаков,Мария Сучкова и Даниил Заморин.