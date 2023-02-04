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Президент «Урала» Иванов оценил идею сыграть с «Амкалом»

Алина Савинова
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Президент «Урала» Григорий Иванов высказался об идее провести игру с «Амкалом».

«Мы играли с «Амкалом». Будет у нас еще время, еще сыграем. У нас ничего плохого в этом нет. Мы с этими ребятами уже встречались и со многими в хороших отношениях состоим. Женя Спиряков сколько раз приезжал к нам и на сборы ездил. Ничего плохого в этом не вижу», — приводит «Спорт День За Днем» слова Иванова.

Также он ответил на вопрос, связывались ли с ним представители «Амкала» для организации игры.

«На нас никто не выходил», — добавил президент «Урала».

4 февраля президент «Амкала» Герман Попков сообщил, что любительский клуб из Москвы сыграет с двумя клубами РПЛ. Одна команда из топ-5 чемпионата, другая располагается во второй половине турнирной таблицы.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/prezident-urala-otsenil-ideyu-sygrat-s-amkalom

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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