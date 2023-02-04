Президент «Урала» Иванов оценил идею сыграть с «Амкалом»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался об идее провести игру с «Амкалом».

«Мы играли с «Амкалом». Будет у нас еще время, еще сыграем. У нас ничего плохого в этом нет. Мы с этими ребятами уже встречались и со многими в хороших отношениях состоим. Женя Спиряков сколько раз приезжал к нам и на сборы ездил. Ничего плохого в этом не вижу», — приводит «Спорт День За Днем» слова Иванова.

Также он ответил на вопрос, связывались ли с ним представители «Амкала» для организации игры.

«На нас никто не выходил», — добавил президент «Урала».

4 февраля президент «Амкала» Герман Попков сообщил, что любительский клуб из Москвы сыграет с двумя клубами РПЛ. Одна команда из топ-5 чемпионата, другая располагается во второй половине турнирной таблицы.