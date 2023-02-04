Президент «Урала» Иванов оценил идею сыграть с «Амкалом»

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Президент «Урала» Григорий Иванов высказался об идее провести игру с «Амкалом».
«Мы играли с «Амкалом». Будет у нас еще время, еще сыграем. У нас ничего плохого в этом нет. Мы с этими ребятами уже встречались и со многими в хороших отношениях состоим. Женя Спиряков сколько раз приезжал к нам и на сборы ездил. Ничего плохого в этом не вижу», — приводит «Спорт День За Днем» слова Иванова.
Также он ответил на вопрос, связывались ли с ним представители «Амкала» для организации игры.
«На нас никто не выходил», — добавил президент «Урала».
4 февраля президент «Амкала» Герман Попков сообщил, что любительский клуб из Москвы сыграет с двумя клубами РПЛ. Одна команда из топ-5 чемпионата, другая располагается во второй половине турнирной таблицы.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования