Президент «Урала»: «Промес в какой-то момент начал закисать, но сейчас возвращается на прежний уровень»

Президент «Урала» Григорий Иванов оценил игру нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

— Ничья в первом матче Кубка оставляет вам неплохие шансы в ответной встрече.

— Посмотрим. Сейчас отменили правило выездного гола. Все начинается сначала. Обе команды будут играть на победу. Если ничья, то пенальти, а это уже лотерея. Рассчитываю на наших болельщиков. С другой стороны, в Екатеринбурге многие поддерживают «Спартак». Так что в апреле нас ждет хороший матч.

— Но как остановить такого Промеса?

— Очень качественный футболист, кто же спорит? Помню, Квинси начал даже немного закисать здесь перед отъездом в Голландию. А сейчас он возвращается на прежний уровень. С новыми эмоциями, хочет всем все доказать. Это именно тот Промес, которого все любят и знают. Он реальный лидер «Спартака», ведет за собой партнеров. Могу рассказать одну забавную историю, связанную с Квинси.

— Давайте.

— Промес только-только приехал в «Спартак» и играл против «Урала». Перед матчем Квинси подошел к нашему Эдгару Манучаряну: «Ты меня не помнишь»? Тот посмотрел на него: «Нет». Промес ему стал напоминать, что они вместе играли в школе «Аякса». С таким почтением обратился к Эдгару (смеется). Такая вот история. Тогда Промес был еще молод, без харизмы. Сейчас видно, что это ментально сильный футболист. Желаю ему удачи! Пусть радует многочисленных спартаковских болельщиков.

— Вчера Промес вполне мог оформить дубль, если бы не блестящее спасение Помазуна. Будете пытаться выкупить этого вратаря у ЦСКА?

— Будем разговаривать. Илья в нужный момент способен выручить. Считаю, что он за последнее время здорово прибавил. Сейчас это один из сильнейших голкиперов в стране. Может быть, мне не стоит этого говорить, так как цена на него еще вырастет (смеется). Однако надо называть вещи своими именами.

14 марта «Урал» сыграл вничью со «Спартаком» (1:1) в первом матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Ответная встреча состоится 5 апреля.