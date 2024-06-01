Президент «Урала» Иванов о матче с «Акроном»: «В последние 20-30 минут мы полностью доминировали, но подвела реализация»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о том, что он сказал футболистам команды после ответного стыкового матча РПЛ с «Акроном» (2:1).

Несмотря на победу в прошедшей встрече, екатеринбуржцы вылетели в первую лигу по сумме двух игр (2:3).

«Да все были расстроены. Там уже не требовалось никаких слов. Очень обидно. Все ребята настраивались на сохранение места в РПЛ, на победу. Согласитесь, последние 20-30 минут мы полностью доминировали. И могли забить не один-два мяча. А три-четыре! Играли-то хорошо, подвела реализация. Может, футбольный бог нас за что-то наказал... Не знаю», — сказал Иванов «СЭ».

«Урал» не сыграет в РПЛ впервые за последние 11 лет.