Президент «Урала» Иванов: «Я бы не сказал, что у нас какой-то спад, мы играли со всеми на равных»

Президент «Урала» Григорий Иванов подвел итоги матча 25-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

«Если в первом тайме «Краснодар» нас переигрывал и владел инициативой, то во втором уже мы лучше играли. Не получилось забить второй мяч. Спад «Урала»? Я бы не сказал, что у нас какой-то спад. Хорошие игры были. В целом, мы играли со всеми на равных, но были какие-то ошибки. В таком режиме раньше «Урал» никогда не играл, чтобы через два дня на третий играть. Мы были немного не готовы к такому», — приводит «РБ Спорт» слова Иванова.

На данный момент «Краснодар» располагается на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. В 26-м туре чемпионата России клуб из Краснодара сыграет с «Крыльями Советов». Матч пройдет 7 мая.