Григорий Иванов отреагировал на слова Родниной: «А сколько из бюджета выделяется денег на фигурное катание?»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал корреспонденту «СЭ» слова депутата Госдумы РФ Ирины Родниной, которая заявила, что российские футбольные клубы умеют только тратить бюджетные деньги и их надо закрывать.

«Она трехкратная олимпийская чемпионка (по фигурному катанию). Но зачем она лезет в футбол? Пусть она посмотрит, сколько приходят зрителей на футбольный матч и на соревнования по фигурному катанию. Пусть посмотрит рейтинги телевизионные. Футбол — это самый популярный вид спорта. А сколько из бюджета выделяется денег на фигурное катание? Выйдите на улицу и спросите у людей про фигуристов. Человека три-четыре знают о них», — сказал Иванов корреспонденту «СЭ».