Григорий Иванов отреагировал на слова Родниной: «А сколько из бюджета выделяется денег на фигурное катание?»

10 ноября, 15:26
Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал корреспонденту «СЭ» слова депутата Госдумы РФ Ирины Родниной, которая заявила, что российские футбольные клубы умеют только тратить бюджетные деньги и их надо закрывать.
«Она трехкратная олимпийская чемпионка (по фигурному катанию). Но зачем она лезет в футбол? Пусть она посмотрит, сколько приходят зрителей на футбольный матч и на соревнования по фигурному катанию. Пусть посмотрит рейтинги телевизионные. Футбол — это самый популярный вид спорта. А сколько из бюджета выделяется денег на фигурное катание? Выйдите на улицу и спросите у людей про фигуристов. Человека три-четыре знают о них», — сказал Иванов корреспонденту «СЭ».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования