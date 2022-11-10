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10 ноября, 15:26

Григорий Иванов отреагировал на слова Родниной: «А сколько из бюджета выделяется денег на фигурное катание?»

Президент «Урала» Иванов отреагировал на призыв Родниной закрыть российские футбольные клубы
Константин Белов
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал корреспонденту «СЭ» слова депутата Госдумы РФ Ирины Родниной, которая заявила, что российские футбольные клубы умеют только тратить бюджетные деньги и их надо закрывать.

«Она трехкратная олимпийская чемпионка (по фигурному катанию). Но зачем она лезет в футбол? Пусть она посмотрит, сколько приходят зрителей на футбольный матч и на соревнования по фигурному катанию. Пусть посмотрит рейтинги телевизионные. Футбол — это самый популярный вид спорта. А сколько из бюджета выделяется денег на фигурное катание? Выйдите на улицу и спросите у людей про фигуристов. Человека три-четыре знают о них», — сказал Иванов корреспонденту «СЭ».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
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  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
Григорий Иванов (руководитель)
Ирина Роднина
8
0
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