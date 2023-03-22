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Сегодня, 14:32

Президент «Урала» Иванов поддержал предложение об увеличении числа команд в РПЛ до 18

Алина Савинова
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Президент «Урала» Григорий Иванов поддержал идею бывшего форварда сборной России Дмитрий Булыкина увеличить количество участников РПЛ до 18 команд.

«Если бы мы были даже в европейских турнирах, лигу все равно нужно увеличить. У нас большая страна, у нас есть команды, которые могут играть. 16 клубов — это катастрофически мало. Конечно, я бы поддержал идею с 18 командами. Я об этом на протяжении многих лет говорю», — приводит «Спорт День за Днем» слова Иванова.

Также он рассказал, как относится к идее возвращения российского футбола к системе «весна-осень».

«Никакой разницы не вижу. Не знаю, кто это обсуждает, и откуда взялась эта идея. Над нами уже весь мира смеется — то «весна-осень», то «осень-весна». Не надо изобретать велосипед, он уже давно изобретен. Мы при любой системе будем играть в декабре и в марте», — добавил специалист.

Ранее Булыкин предложил добавить в чемпионат России еще две команды, увеличить количество матчей, а также сократить летний перерыв.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/prezident-urala-ivanov-podderzhal-predlozhenie-o-rasshirenii-rpl-do-18-komand-
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