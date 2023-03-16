Президент «Урала»: «Почему «зачехлили» Мешкова? Ошибся человек, бывает»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал судейство в матчах со «Спартаком» в РПЛ и FONBET Кубке России.

— Разговоры о том, что в матчах против «Урала» судьи допустили ошибки не в пользу «Спартака», — большая ложка дегтя для вас?

— Какая ошибка была в матче на Кубок?

— Мартинсу попали рукой в лицо.

— Ну хватит вам! Я сам восемь раз пересмотрел этот эпизод. Ну не пенальти это! Сергей Карасев — очень опытный арбитр. Если бы он увидел, что это фол, разве не указал бы на точку?

— Но как быть с ошибкой Мешкова?

— Виталик Мешков в целом хорошо отсудил тот матч. Но в концовке случилось то, что случилось. Возможно, он испугался, что нашего вратаря сбили, и заранее свистнул. Ну что теперь поделать? После свистка нельзя было засчитывать гол. Бывает так, что и форварды с двух метров не забивают. Судьи — живые люди. Но я уверен, что у Виталика не было никакого злого умысла. Это опытный, большой арбитр, который может вести игру, контролировать ситуацию. У нас таких судей немного. А то сразу начинается... Какой-то заговор искать, если допущена ошибка против больших клубов. Да если бы была возможность пересмотреть эпизод и засчитать гол, он бы его засчитал! Какие тут вопросы? Но ошибся...

А его сразу начали «закапывать». Арбитрам сейчас очень тяжело. Их за ошибки «зачехляют». Ну пропустил Мешков одну игру после той встречи. А сейчас смотрю назначения на ближайший тур. Мешкова опять нет. Почему? Слишком строгое наказание. Мы все в водной упряжке. Давайте делать футбол лучше. Судьи — нормальные ребята, но и они порой не безупречны.

В матче 18-го тура РПЛ «Спартак» — «Урал» (2:2) Виталий Мешков ощибочно не засчитал гол нападающего красно-белых Александра Соболева, который мог принести победу московской команде.