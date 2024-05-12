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Сегодня, 19:35

Президент «Урала» о ничьей с «Факелом»: «После игры такое опустошение...»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал «СЭ» ничью в матче 28-го тура чемпионата России против «Факела» (0:0).

«После игры такое опустошение... Двум командами нужны были очки. Наверное, было больше борьбы, чем игры — результат нужен был всем. Может, мы были ближе к победе — но это мое мнение. «Факел», может, по-другому считает. Хотелось выиграть, такое напряжение, а сейчас — опустошение», — сказал Иванов «СЭ».

«Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, «Урал» идет на 13-й строчке. Обе команды набрали по 29 очков, но воронежцы идут выше в турнирной таблице по дополнительным показателям.

Помимо «Факела» и «Урала», по 29 очков у «Пари НН» (12-е место) и «Оренбурга» (14-е место).

Футбол
РПЛ
ФК Урал
ФК Факел (Воронеж)
Григорий Иванов (руководитель)
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