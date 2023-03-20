Президент «Урала» Иванов прокомментировал судебное разбирательство вокруг Влута

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на новость о том, что нидерландская прокуратура потребовала 3,5 года тюрьмы для полузащитника екатеринбуржцев Рая Влута.

«Мы следим за судебным разбирательством вокруг Рая Влута. Как и все, читаем публикации в СМИ. Давать комментарии на этот счет до решения суда считаю преждевременным. Рай сейчас находится в Голландии, и от кого не скрывается. Ранее он говорил, что готов к любому судебному решению», — приводит слова Иванова пресс-служба «Урала».

В ноябре 2021-го автомобиль Влута попал в ДТП, столкнувшись с машиной, в которой находилась семья с детьми. 4-летний ребенок не выжил. В организме Влута обнаружили 1,18 промилле алкоголя. 20 марта прокуратура Нидерландов запросила для него 3,5 года тюрьмы.

С сентября прошлого года 27-летний голландец выступает за «Урал». Он провел за екатеринбуржцев 14 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.