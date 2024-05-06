Иванов о словах Игнашевича: «Позорное судейство? Когда команда проигрывает, всегда надо на кого-то свалить»

Президент «Урала» Григорий Иванов оценил высказывания главного тренера «Балтики» Сергея Игнашевича, раскритиковавшего работу судей в матче 27-го тура РПЛ.

В понедельник, 6 мая, екатеринбургский клуб одержал домашнюю победу над калининградцами со счетом 2:1. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

«Когда команда проигрывает, всегда надо на кого-то свалить. Если у Игнашевича есть какие-то претензии, пусть напишут в ЭСК. Мы тоже возмущаемся, но я считаю, что Серега [Сергей Иванов] — опытный арбитр, он бы не стал где-то что-то там делать, кому-то помогать. Он судил беспристрастно, хотя я считаю, что он несколько карточек не показал команде соперника. Это его право, пускай говорит. Если для него это позорное судейство, то для нас нормальное», — цитирует Иванова «РБ Спорт».

После 27 туров «Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. «Балтика» идет 15-й (26).

11 мая клуб из Калининграда проведет домашнюю встречу с «Динамо», а екатеринбуржцы днем позже на выезде сыграют против «Факела».