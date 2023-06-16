Президент «Урала» Иванов рассказал, останется ли Помазун в команде

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» рассказал о том, планирует ли клуб вновь арендовать у ЦСКА вратаря Илью Помазуна.

— Перейдем к составу. Илья Помазун провел сильный сезон в «Урале», получил лестные оценки от тренера вратарей сборной России Виталия Кафанова. Ведете с ЦСКА переговоры по его аренде на следующий сезон?

— Посмотрим, какая ситуация в ЦСКА. Дай бог, чтобы Игорь Акинфеев — однозначно лучший вратарь России — продолжил карьеру. Насколько я знаю, он пока не собирается ее завершать. Желаю ему здоровья. Что касается Ильи, то, конечно, мы хотим видеть его в нашей команде. Самому Помазуну у нас тоже комфортно. Поживем — увидим. Пока конкретики по этому вопросу нет.

Помазун провел три последних сезона в «Урале» на правах аренды из ЦСКА. В сезоне-2022/23 26-летний россиянин пропустил 55 голов в 38 матчах во всех турнирах, отыграв 7 встреч на ноль.