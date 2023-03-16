Президент «Урала» о матчах со «Спартаком»: «Забей Юшин в концовке... Осадочек остался»

Президент «Урала» Григорий Иванов признался, что расстроен из-за двух ничьих со «Спартаком» после зимней паузы.

— Есть ощущение, что «Урал» в этом сезоне стал одной из самых симпатичных команд в нашем чемпионате?

— Да не мыслим мы такими категориями (смеется). Не нужно нам петь дифирамбы. Мы просто стараемся играть в хороший футбол. Ребята не стоят сзади, не отбиваются. Всем вроде бы это нравится. Как будет, так и будет.

— Что сказали вчера команде после финального свистка?

— Впереди еще ответная игра. Ничего не решено. Просто поблагодарили ребят за этот матч. Они старались, переломили ход встречи, сравняли счет. Достойно смотрелись со «Спартаком» в Москве.

— В каком из двух матчей против «Спартака» вам ваша команда понравилась больше?

— Все-таки игры складывались по-разному. В РПЛ мы дважды вели в счете, на Кубок отыгрывались. Если бы нам заранее кто-то сказал, что в чемпионате сыграем с красно-белыми — 2:2, то, скорее всего, согласились на такой исход. Но вы же помните, что в самой концовке Саша Юшин вышел один на один с Селиховым и не забил... В принципе могли взять три очка. Небольшой осадочек остался. Но все равно наши ребята молодцы. «Спартак» сейчас на ходу, Абаскаль поставил команде симпатичный футбол. Давно красно-белые так не играли. А мы им не уступили.

4 марта «Урал» сыграл со «Спартаком» вничью со счетом 2:2 в 19-м туре РПЛ.

14 марта команды не смогли выявить победителя в первой игре полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:1. Ответный матч запланирован на 5 апреля.