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Сегодня, 20:33

Президент «Урала» Иванов: «Обидно, что в сборной России нет наших игроков, но они сами виноваты»

Алина Савинова
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Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о том, что никто из игроков екатеринбургского клуба не получил вызов в сборную России.

«Тренер сборной решает, кого вызывать. Учитывая игру нашей команды, он прав, что не вызывает наших футболистов. Но у нас нет никаких претензий. Это право тренера решать, кого он хочет видеть в сборной», — приводит «РБ Спорт» слова Иванова.

Также он отдельно прокомментировал невызов вратаря Ильи Помазуна в состав национальной команды.

«Обидно, конечно. Но футболисты сами должны об этом думать. Они сами виноваты, должны больше работать», — добавил президент клуба.

Национальная команда России с 13 по 18 ноября проведет учебно-тренировочный сбор на базе в Новогорске в преддверии товарищеского матча с Кубой. Игра между российскими и кубинскими футболистами пройдет 20 ноября в Волгограде на стадионе чемпионата мира 2018 года — «Волгоград Арене».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/prezident-urala-obidno-chto-v-sbornoj-rossii-net-nashih-igrokov-no-oni-sami-vinovaty/
Илья Помазун
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Урал
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