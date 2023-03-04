0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:59

Президент «Урала» Иванов: «На сто процентов согласен с отменой гола Соболева»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Григорий Иванов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что согласен с отменой гола нападающего «Спартака» Александра Соболева в конце матча 18-го тура РПЛ против екатеринбуржцев.

Соболев отличился на 86-й минуте, но главный арбитр Виталий Мешков не засчитал этот мяч. В результате, матч завершился вничью со счетом 2:2.

— Согласны с отмененным голом в конце?

— На сто процентов согласен. Свисток был. Если бы его не было, то это другое дело.

— А зачем тогда ВАР смотрели повтор?

— Не знаю. Это к судьям вопросы.

Александр Соболев после матча заявил, что считает свой гол забитым по правилам.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Урал&raquo;. «Спартак» — «Урал»: арбитр «украл» у красно-белых два гола

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
94
27
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Команду Гассиева попросили заклеить флаги России и Осетии на форме
Мазепин добился снятия санкций. Он сможет вернуться в «Формулу-1»?
ГУР Украины наградил эскортницу орденом «За содействие военной разведке»
Бизнесмен обнаружил в номере гостиницы в Москве мертвую жену и странную записку
Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил о персональном приказе покинуть Артемовск
Стало известно об улучшении состояния Костомарова
Популярное видео
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 15-й тур, видеообзоры матчей
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Торпедо»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: рестарт чемпионата после зимней паузы
Федун не стал комментировать ситуацию с отказом Промесу в получении российского гражданства
Президент «Урала»: «Никаких претензий к судейству по игре со «Спартаком» быть не должно»
Андрей Федун: «8 очков отрыва у «Зенита»? Ну и что? Молодцы!»
«Ростов» — «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
«Ахмат» — «Оренбург»: форвард оренбуржцев Воробьев отыграл один гол в конце первого тайма
Президент «Урала» Иванов — о ничьей со «Спартаком»: «Игра была равна, играли одинаково»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Юран: «Спартаку» сложно думать о чемпионстве»

Литвинов: «Для моей позиции редкость забивать два мяча. Было бы приятнее, если бы сегодня победили»