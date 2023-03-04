Президент «Урала» Иванов: «На сто процентов согласен с отменой гола Соболева»

Сегодня, 16:59
Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что согласен с отменой гола нападающего «Спартака» Александра Соболева в конце матча 18-го тура РПЛ против екатеринбуржцев.
Соболев отличился на 86-й минуте, но главный арбитр Виталий Мешков не засчитал этот мяч. В результате, матч завершился вничью со счетом 2:2.
— Согласны с отмененным голом в конце?
— На сто процентов согласен. Свисток был. Если бы его не было, то это другое дело.
— А зачем тогда ВАР смотрели повтор?
— Не знаю. Это к судьям вопросы.
Александр Соболев после матча заявил, что считает свой гол забитым по правилам.