Президент «Урала» Иванов сообщил, что клуб подпишет новых игроков в это трансферное окно

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб ожидает новых игроков до закрытия трансферного окна.

«Урал» пока не завершил свою работу на рынке. Мы ждем новых игроков. Одного-двух футболистов должны успеть приобрести. Позиции? Пока это секрет», — цитирует «РБ Спорт» Иванова.

Трансферное окно в России закроется в ночь с 8 на 9 сентября.

После восьми туров «Урал» занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 1 очко. В следующем туре екатеринбургский клуб примет «Торпедо». Встреча пройдет 11 сентября и начнется в 13.00 мск.