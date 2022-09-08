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8 сентября, 12:21

Президент «Урала» Иванов сообщил, что клуб подпишет новых игроков в это трансферное окно

Мария Гусева

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб ожидает новых игроков до закрытия трансферного окна.

«Урал» пока не завершил свою работу на рынке. Мы ждем новых игроков. Одного-двух футболистов должны успеть приобрести. Позиции? Пока это секрет», — цитирует «РБ Спорт» Иванова.

Трансферное окно в России закроется в ночь с 8 на 9 сентября.

После восьми туров «Урал» занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 1 очко. В следующем туре екатеринбургский клуб примет «Торпедо». Встреча пройдет 11 сентября и начнется в 13.00 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/v-urale-soobshhili-chto-eshhe-ne-zavershili-rabotu-na-transfernom-ry-nke/
РПЛ
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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