Президент «Урала» Иванов выдвинул свою кандидатуру в правление РПЛ

Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов выдвинул свою кандидатуру в правление РПЛ.

«Григорий Викторович Иванов уже выдвинул свою кандидатуру в правление лиги. Другие клубы — пока нет, но времени еще много, потому что это будет по итогам сезона формироваться, перед стартом следующего. Следующее общее собрание будет в ближайшее время по выборам в исполком, потому что объявлена конференция РФС. Дату определим в самое ближайшее время, там будет только один вопрос, а потом уже будет собрание по итогам чемпионата, там уже будем решать по правлению лиги», — приводит слова Алаева ТАСС.

26 апреля прошло общее собрание РПЛ. На нем было решено утвердить новое положение о правлении лиги, в него войдут семь человек, в том числе президент и исполнительный директор РПЛ. Алаев сообщил, что любой клуб может выдвинуть своего представителя, состав правления определится закрытым голосованием.