Президент «Урала» Иванов: «Федотов — наш человек, наш воспитанник»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о предстоящих матчах с ЦСКА в РПЛ и FONBET Кубке России.

«Матч с ЦСКА в субботу, будем играть. Знаю, что два подряд, но что мы можем сделать? Будем играть и в первом, и во втором. Нам и очки нужны в чемпионате, и в Кубке мы хотим дальше пройти. Будем стараться, но ЦСКА — очень хорошая команда, нам будет тяжело», — приводит «Спорт День за Днем» слова Иванова.

Также он высказался о том, что ЦСКА — бывшая команда главного тренера «Урала» Виктора Гончаренко.

«Я могу сказать, что да, он работал и в «Кубани», и в «Краснодаре», много где работал, он тренер. А вот в ЦСКА работает Владимир Федотов, он у нас был главным тренером когда-то, и вообще он наш человек, наш воспитанник», — добавил президент «Урала».

15 апреля «Уралу» предстоит сыграть с ЦСКА в чемпионате России, а 19 числа команды встретятся в рамках первого матча финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.