Президент «Урала» Иванов: «Никуда мы Железнова не отпустим»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался об интересе «Крыльев Советов» к полузащитнику клуба Юрию Железнову.

«Никуда мы Железнова не отпустим», — приводит «РБ Спорт» слова Иванова.

В сезоне-2022/23 Железнов сыграл в восьми матчах за «Урал» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего игрока в 400 тысяч евро.

«Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ (20 очков), «Урал» расположился на строчку выше (21 очко).