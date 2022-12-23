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Сегодня, 17:20

Президент «Урала» Иванов: «Никуда мы Железнова не отпустим»

Алина Савинова
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Президент «Урала» Григорий Иванов высказался об интересе «Крыльев Советов» к полузащитнику клуба Юрию Железнову.

«Никуда мы Железнова не отпустим», — приводит «РБ Спорт» слова Иванова.

В сезоне-2022/23 Железнов сыграл в восьми матчах за «Урал» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего игрока в 400 тысяч евро.

«Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ (20 очков), «Урал» расположился на строчку выше (21 очко).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/grigorij-ivanov-zheleznova-my-nikuda-ne-otpustim/
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