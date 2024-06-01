Президент «Урала» Иванов о вылете команды из РПЛ: «Самая большая вина лежит на мне»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» поделился мнением о вылете команды из РПЛ по итогам сезона.

«Прежде всего, во всем виноват я! Я должен был раньше отреагировать, что-то поменять. Принять решение по тренеру. Но я до последнего верил, что Михалыч (Виктор Гончаренко. — Прим. «СЭ») все выправит. Эх... Случилось так, как случилось. Надо спрашивать не с тренеров, а с себя. Самая большая вина лежит на мне. Я ждал, не стал ничего менять... Ничего не хочу сказать сейчас плохого про Гончаренко. Видел, что он и его помощники на 100 процентов отдавались работе. Но я был как будто зомбирован и вовремя не поменял тренера. Повторяю: вся вина на мне!» — сказал Иванов «СЭ».

В сезоне-2023/24 «Урал» занял 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков.

В стыковых матчах за право выступать в РПЛ команда из Екатеринбурга проиграла «Акрону» по сумме двух встреч (2:3) и вылетела в первую лигу.