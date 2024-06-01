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Сегодня, 20:00

Президент «Урала» Иванов о вылете команды из РПЛ: «Самая большая вина лежит на мне»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Президент «Урала» Григорий Иванов.
Григорий Иванов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» поделился мнением о вылете команды из РПЛ по итогам сезона.

«Прежде всего, во всем виноват я! Я должен был раньше отреагировать, что-то поменять. Принять решение по тренеру. Но я до последнего верил, что Михалыч (Виктор Гончаренко. — Прим. «СЭ») все выправит. Эх... Случилось так, как случилось. Надо спрашивать не с тренеров, а с себя. Самая большая вина лежит на мне. Я ждал, не стал ничего менять... Ничего не хочу сказать сейчас плохого про Гончаренко. Видел, что он и его помощники на 100 процентов отдавались работе. Но я был как будто зомбирован и вовремя не поменял тренера. Повторяю: вся вина на мне!» — сказал Иванов «СЭ».

Григорий Иванов и&nbsp;Виктор Гончаренко. «Вся вина на мне! Я был как будто зомбирован. Надо было раньше менять Гончаренко». Иванов — о вылете «Урала»

В сезоне-2023/24 «Урал» занял 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков.

В стыковых матчах за право выступать в РПЛ команда из Екатеринбурга проиграла «Акрону» по сумме двух встреч (2:3) и вылетела в первую лигу.

Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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