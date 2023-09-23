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Сегодня, 14:18

Президент «Урала» Иванов заявил, что клуб не рассматривает подписание Дзагоева

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Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал интерес клуба к бывшему полузащитнику «Рубина» Алану Дзагоеву.

«Мы отлично знаем Алана Дзагоева. Приглашали его в прошлом году, но он выбрал играть в первой лиге. Раз дал согласие, то пускай играет там: в «Рубине» или еще где-то. Сейчас «Урал» не рассматривает его приобретение», — приводит Sport24 слова Иванова.

Последним клубом Дзагоева был «Рубин», контракт с которым истек летом этого года. В сезоне-2022/23 футболист провел 20 матчей за казанский клуб, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.

Источник: Sport24
Алан Дзагоев
Футбол
РПЛ
ФК Урал
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