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Сегодня, 09:26

Иванов: «Если Гончаренко захочет, то продолжит работу в «Урале»

Руслан Минаев
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Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о возможном продлении контракта с главным тренером клуба Виктором Гончаренко.

По словам руководителя, диалог между сторонами ведется.

«Думаю, что если Виктор Михайлович захочет, то продолжит работу с нами, опасений у меня по этому поводу нет. Если только не получит приглашение от «Барселоны» (смеется)», — цитирует президента «Урала» matchtv.ru.

Иванов добавил, что у клуба не составит сложностей договориться с тренером о новом контракте.

На зимний перерыв «Урал» ушел на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. Команда из Екатеринбурга набрала 19 очков в 18 встречах.

Гончаренко тренирует Урал с августа 2022 года. Также он работал с командой в 2015 году.

Источник: matchtv.ru
РПЛ
ФК Урал
Виктор Гончаренко
Григорий Иванов (руководитель)
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