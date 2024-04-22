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Президент «Урала» о календаре РПЛ: «Сохранить поле в декабре проще, чем в феврале. Надо привыкать так играть»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» прокомментировал итоги общего собрания РПЛ.

«Я голосовал, чтобы мы закончили играть 1 декабря. Но большинство решило проголосовать за 8 декабря, чтобы у нас не было тура в середине недели. Снежные матчи? Год на год не приходится. Сохранить качество поля в декабре проще, чем это сделать в феврале. Коллеги исходили из этого. Роман Юрьевич Бабаев приводил в пример, что в позапрошлом году в Москве практически не было снега. Надо привыкать так играть.

В Калининграде раз в год выпадет снег, так совпало, что это произошло в день игры. Что поделаешь? Вышли из положения, сыграли. Да, смотреть некомфортно, но поле было одинаковым для обеих команд. Например, на юге России 8 декабря можно играть. Нам могут поставить выездные матчи в декабре. Составители календаря понимают, кто и где», — сказал Иванов «СЭ».

В понедельник, 22 апреля, состоялось общее собрание РПЛ, проходившее в очном формате и в режиме видеоконференции. Клубы проголосовали за структуру, в соответствии с которой новый сезон начнется 20 июля, а первая его часть завершится 8 декабря.

Футбол
РПЛ
ФК Урал
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