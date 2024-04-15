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Сегодня, 08:50

Президент «Урала»: «Почему не поставили пенальти в ворота «Динамо» за руку Чавеса?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» прокомментировал победу команды в матче 24-го тура РПЛ с «Динамо» (2:1).

Игра состоялась 14 апреля в Екатеринбурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.

— Раз победили, значит, наиграли на три очка, — считает Иванов. — Хотя матч получился сверхэмоциональным. Ничего двигаемся дальше. Впереди все самое сложное.

— Довольны качеством футбола «Урала»?

— Мы и против «Крыльев» смотрелись неплохо. Сейчас играем уже в другой футбол, более интересный. Я доволен. Немного не хватило сегодня стабильности. Начали-то ребята хорошо, строго выполняли все тренерские установки, открыли счет. Потом динамовцы сравняли, и, как показалось, в действиях наших футболистов появилось какое-то волнение. Во втором тайме стали создавать моменты. Правда, и гости имели неплохие шансы. Нам чуть больше повезло в завершающей стадии. При этом, считаю, надо было назначать пенальти в ворота москвичей.

Алексей Каштанов (&laquo;Урал&raquo;) и&nbsp;Николас Маричаль (&laquo;Динамо&raquo;). «Ласково пообщались с Каштановым после игры. Но если бы Казарцев и этот гол не засчитал...» Президент «Урала» — о победе над «Динамо»

— По-вашему, мяч попал Чавесу в руку?

— Конечно! Я не понимаю всех этих трактовок! У нас же на скамейке тоже люди пересматривали эпизод. Они сразу сказали — чистый пенальти, сейчас назначат. А Казарцев принимает другое решение... Ну как так?! По-разному смотрим на футбол, что ли?!

— О чем думали, когда судьи проверяли гол Каштанова и могли его отменить из-за возможного офсайда?

— Подумал, если Казарцев и этот мяч не засчитает... Вообще тогда ужас!

На данный момент «Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка в 23 матчах.

21 апреля команда Виктора Гончаренко сыграет на выезде с «Сочи».

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Урал
Василий Казарцев
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