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Президент «Урала»: «Я всегда знал, что Гончаренко — топовый тренер, у нас таких мало»

Алина Савинова
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Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о работе главного тренера команды Виктора Гончаренко.

«Я приглашал Виктора Михайловича для результата. Мы все помним, в каком плачевном состоянии была команда, сколько у нас было очков, как мы соревновались с «Торпедо» за предпоследнее и последнее места. Так что мы хотели, чтобы команда изменилась, и команда изменила игру, тренер свою задачу выполняет. Я всегда знал, что Виктор Михайлович — топовый тренер, у нас таких мало, честно сказать», — приводит РИА «Новости» слова Иванова.

Гончаренко возглавил «Урал» в августе 2022 года. На данный момент его команда с 25 очками занимает 10-ю позицию в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230315/futbol-1857996949.html
Футбол
РПЛ
ФК Урал
Виктор Гончаренко
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